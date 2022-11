Tennis, Coppa Davis, l’Italia non c’è la fatta, vince il Canada 2-0 in due ore: in finale ci vanno loro ma l’Italia lascia a testa alta.

Tennis, Coppa Davis, l’Italia non c’è la fatta. Ha vinto nettamente il Canada 2-0 in due ore secche. In finale ci vanno loro ma l’Italia lascia la Coppa Davis a testa alta.

COLPO DI SCENA: C’È BERRETTINI NEL DOPPIO

L’infortunio alla caviglia rende indisponibile Bolelli. Obbligata dunque la scelta di Matteo. Primo set molto equilibrato. Un’ora di gioco. Vince il Canada 7-6. L’Italia paga un Berrettini opaco.

Il solo Fognini, pur brillante, non basta. Secondo set: l’Italia va sul 2-0 ma gli errori di Matteo costano un game. Sul 2-1 la partita viene interrotta per un guasto elettrico.Si riparte con un Berrettini avvilito ed il Canada guadagna il 2-2.

Cenni di ripresa e gli azzurri vanno in vantaggio:3-2 poi 4-3. Dura poco. Errori inspiegabili del romano che alterna luci ed ombre. Italia 5, Canada 4. E dopo un’ora e cinquanta e’ parità (5-5). Calano gli azzurri.E il Canada vince e a in finale

GRAN PROVA DI “SONNY” SONEGO, MUSETTI KO

Altra prova vittoriosa di Lorenzo Sonego, sostituto dell’ultima ora. Non faceva parte dei cinque convocati da Volandri. Più di tre ore di battaglia con Shapovalov, energie al lumicino. Ultimo game da brividi. Sonny resiste e vince. Punteggio finale: 7-6, 6-7, 6-4.

Subito dopo scende in campo Musetti contro il favorito Aliassime che si aggiudica il primo set (6-3). Il canadese è il n.6 del ranking mondiale, quest’anno ha già vinto quattro titoli. Ha il vento in poppa. E si vede. Vince comodo in due set (6-3, 6-4), con 12 ace , 91% dei punti ed un servizio a 209 km/h. Italia-Canada 1-1. La finale anche stavolta è affidata al doppio.

AUSTRALIA, L’ALTRA FINALISTA DELLA COPPA DAVIS DI TENNIS

C’è l’ha fatta. Dopo 19 anni. In semifinale l’Australia ha battuto la Croazia (2-1) grazie al successo nel doppio firmato dalla coppia formata da Max Purcell e Jordan .

Thomson che nel match decisivo si sono imposti 6-7, 7-5, 6-4 sugli slavi Mektic e Pavic. I canguri non arrivavano così in alto dal 2003. Ci sono arrivati stavolta, in rimonta . Corivc aveva infatti battuto Kokkinakis 6-4, 6-3; la strada pertanto si presentava in discesa.

Ma Alex De Minaur, il ragazzo di Sydney, ha rimesso il confronto in parità piegando, con duplice 6-2 un Marin Clic opaco e falloso, pratica mai in partita.

Ora l’Australia sogna di ripetere il trionfo del 2003 quando a Melbourne liquidarono la Spagna e va alla caccia del 29esimo titolo della sua storia. De Minaur, n.24 del mondo a fine anno, ci crede e non lo ha nascosto. Una curiosità: il capitano Hewitt, giocatore con più presenze e vittorie in Coppa Davis per l’Australia, torna in finale a 19 anni dall’ultima Davis disputata.

TENNIS, DIRETTA TV (ORE 13)

La finale della Coppa Davis sarà trasmessa domenica 27 dalle ore 13 su:

RaiSport+HD diretta tv in chiaro

Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis diretta tv in abbonamento

RaiPlay diretta streaming gratuita

Supertennix, Sky Go e Now diretta streaming in abbonamento se riuscite a collegarvi.