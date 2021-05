Tennis & Friends, sabato 15 maggio visite e screening gratuiti al Foro Italico

Tennis & Friends – Salute e Sport, uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione in Italia, torna con una edizione speciale per inaugurare il Tour 2021 che celebrerà il decennale del progetto con il coinvolgimento in prima linea del mondo della salute e dello sport.

L’11ma edizione parte da Roma sabato 15 maggio con una Special Edition, nell’ambito degli Internazionali BNL d’Italia, per poi arrivare il prossimo 18 e 19 settembre a Torino, all’interno del percorso di accompagnamento alle NITTO ATP Finals di novembre, e proseguire dall’8 al 10 ottobre nuovamente a Roma per celebrare finalmente con il pubblico, compatibilmente con l’evoluzione della pandemia, i dieci anni di attività di Tennis & Friends.

Una lunga staffetta per sensibilizzare ancora una volta la popolazione sull’importanza della prevenzione, perché una diagnosi precoce, insieme a un corretto stile di vita, è oggi più che mai fondamentale. Dieci anni di attività ed esperienza finalizzati a garantire al grande pubblico un servizio di visite specialistiche, screening e check-up completamente gratuito su tutto il territorio nazionale, realizzato grazie al supporto delle numerose strutture sanitarie partner della manifestazione e in linea con le #5S che costituiscono gli ingredienti di Tennis & Friends: Salute, Sport, Solidarietà, Sostenibilità e Spettacolo.

Tennis & Friends Salute e Sport – special edition XI° edizione

