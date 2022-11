Tennis, Coppa Davis il giorno dopo l’amara sconfitta col Canada (2–1) che è costata la finale. Ed è stata una buona domenica portatrice di una buona notizia.

Anzi ottima. Eccola: il tennis italiano ha ricevuto dalla IFT la “wild card” per le Finals della prossima Davis. Un premio che il club Italia (quasi) non si aspettava. Un riconoscimento importante. Significa che non dovrà fare la fase preliminare (sempre insidiosa). Niente playoff.

Dunque Berrettini & C. sono ammessi direttamente ai gironi conclusivi in programma dall’11 settembre 2023. Con gli azzurri sono state premiate altre tre squadre: la Spagna e le due finaliste di questa edizione, cioè Australia e Canada. L’Italia si giocherà le chance di accesso alle finali di Malaga a Bologna, come quest’anno. Un vantaggio non da poco.

VOLANDRI: FIERO DEI MIEI RAGAZZI

II capitano della Nazionale ha assorbito la sconfitta e pensa già alla prossima Coppa Davis:”Sì, l’esclusione dalla finale brucia ma onestamente i ragazzi hanno dato tutto, non si sono mai risparmiati. Questo è un magnifico gruppo di cui sono fiero.

È mancato il lieto fine ma comunque è stata una esperienza importante che aiuta la crescita”. Conferma Sonego, protagonista di una maratona (vittoriosa ) contro Shapovalov:”Io e il resto del gruppo siamo un famiglia. Convocato all’ultimo momento per il forfait di Berrettini e Sinner, il torinese (era in vacanza alle Maldive con fidanzata) ha impressionato per tenuta e forza mentale.

BERTOLUCCI: IL SOGNO DAVIS DEL TENNIS ITALIANO È SOLO RIMANDATO

Paolo Bertolucci, uno che la Davis l’ha vinta, ha detto:”Il sogno è svanito sul più bello, ad un passo dal paradiso. Ma l’Italia merita un grandissimo applauso pur nella delusione della sconfitta; la settimana di Malaga ci ha consegnato una squadra vera, compatta, combattiva, che senza le piccole sfortune – inevitabili in ogni manifestazione di questo livello – sarebbe tornata a sollevare l’Insalatiera dopo 46 anni. Ne sono convinto. Il sogno è solo rimandato”.