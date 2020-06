ROMA – Ora è ufficiale, il tennis riparte il 14 agosto con il torneo di Washington, il 20 settembre spazio agli Internazionali di Roma, il 27 il Roland Garros.

Sono queste le date dei principali tornei ufficializzate oggi dall’Atp dopo la sospensione dell’attività per l’emergenza Coronavirus.

Dopo Washington, il 22 agosto è in programma il torneo di Cincinnati, 31 agosto gli Us Open, 8 settembre Kitzbuhel, 13 settembre Madrid, quindi una settimana dopo Roma e il 27, il Roland Garros.

Il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli saluta così la notizia del nuovo calendario Atp che comprende gli Internazionali Bnl d’Italia dal 20 settembre.

“Adesso auspichiamo che si possono aprire le porte anche agli appassionati. In sicurezza per loro e per gli atleti”.