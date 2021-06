Tennis, italiani all’assalto: Djokovic vs Musetti, Nadal vs Sinner. E Berrettini incassa il regalo Federer

Tennis, i giovani leoni italiani all’assalto delle racchette più forti del mondo: Djokovic contro Musetti, Nadal contro Sinner. E Berrettini incassa il regalo di sua maestà Federer.

Chi si aspettava un lunedì 7 giugno con i nostri giovani moschettieri del tennis agli ottavi di Parigi? Oltretutto contro campionissimi come Nole e Rafa? I nostri ragazzi che sfidano i più forti del mondo? Un sogno. Eppure è così. Siamo alla favola.

Tre moschettieri azzurri nel Gotha: Sinner, Musetti e Berrettini.

Nello storia è successo sei volte che tre italiani approdasssero agli ottavi di uno Slam. L’ultima volta risale al 1962. Mai comunque nell’era Open.

ROLAND GARROS 2021: ORDINE DI GIOCO OTTAVI DI FINAE ITALIANI, 7 giugno 2021

Schwartzman – Struff (programma ha inizi0 alle 12)

Novak Djokovic (Srb) – Lorenzo Musetti

Rafael Nadal (Spa) – Jannik Sinner (non prima delle 16).

La miglior partita ( finora ) del torneo è stato il derby tricolore tra Musetti e Cecchinato. Una meraviglia. Tra gli applausi scroscianti del pubblico solo francese perché le restrizioni sanitarie hanno cancellato le presenze straniere. Si sono visti colpi spettacolari, giocate di rara bellezza e di notevole difficoltà tecnica. Come una volée da dietro la schiena su una palla break a favore del “mago di Carrara “ o un pallonetto giocato con un dritto di fianco correndo all’indietro.

Azzurri del tennis su di giri a Parigi

Soddisfatti, ovviamente, gli azzurri. Anzi proprio su di giri. Sentite Musetti: “:Credo che io e Sinner saremo il futuro del tennis italiano e del tennis in generale. Ovviamente lui è un po’ più avanti di me, io sto vivendo adesso quello che lui ha vissuto lo scorso anno. Credo comunque che in futuro passeremo tanto tempo insieme e ne sono felice “. E aggiunge: “ Djokovic? Io e Nole ci conosciamo da tempo perché ci siamo allenati tanto insieme ma non abbiamo mai giocato contro, sarà la prima volta e per di più in uno Slam “.

Interviene Paolo Bertolucci , icona del nostro tennis, vincitore di una Coppa Davis: “ Abbiamo l’esplosione contemporanea di due potenziali fenomeni : Sinner e Musetti. Stanno colorando di azzurro il Roland Garros attraverso vittorie dall’andamento diverso ma decisamente convincenti. Comunque andrà, questi ottavi dicono che siamo a posto per un decennio. Siamo davvero in buone mani “.