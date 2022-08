L’Italtennis è in America. Azzurri in campo a New York per gli US Open (25 agosto -11 settembre 2022), quarto e ultimo dei tornei di tennis del Grande Slam. Dopo gli Australian Open, il Roland Garros (Parigi) e Wimbledon (Londra) tocca ai campi di cemento di Flushing Meadows Park, parco pubblico del Queens (uno dei cinque distretti di New York) ospitare i migliori tennisti del mondo. Tra cui i nostri Berrettini, Sinner, Sonego, Musetti.

Polemiche per l’esclusione di Djokovic

“Brutta notizia” ha detto Nadal in conferenza stampa, visibilmente amareggiato. “Una vergogna” ( molti colleghi). Ma tant’è. L’esclusione dagli US Open di Novak Djokovic continua a far discutere. La legge americana comunque parla chiaro: il serbo è stato estromesso dall’ultimo Slam perché “gli stranieri che non hanno completato il percorso vaccinale non possono entrare Paese”. Punto. Divampano le polemiche. Quasi certamente si trascineranno per l’intero torneo. Già alle stelle le proteste. Non solo dai No Vax, dal governo serbo, dal mondo del tennis. Ci si è messa pure la Politica americana: i Repubblicani hanno lanciato numerose petizioni è ancora non si sono rassegnati. Non è un buon segno.

Nove azzurri in campo

Subito quattro al via: Berrettini, Sonego, Camilla Giorgi e Martina Trevisan. Le qualificazioni sono state un macello. Ben 18 gli azzurri in campo ma in tabellone maschile hanno trovato posto solo Berrettini, Sinner, Musetti, Fognini e nel tabellone femminile si sono inserite anche Lucia Bronzetti e Elisabetta Cocciaretto. A proposito di donne.

Tutta l’attenzione è rivolta su Serena Williams, all’ultimo torneo in carriera. Lascia le scene a 40 anni, a tramonto inoltrato. Ha resistito (e vinto) tanto in virtù di una eccezionale forza fisica e mentale. Soprannominata The Queen (la Regina) ha infilato una carriera durata 27 anni (1995-2022), numero uno al mondo per 319 settimane, terza nella classifica di tutti i tempi, subito dopo le leggendarie Stefi Graf e Martina Navratilova. Un mito.