PARIGI (FRANCIA) – Il russo Karen Khachanov ha vinto a sorpresa il torneo di Parigi-Bercy – ultimo Masters 1000 che ha chiuso la “regular season” del circuito maschile – battendo il finale Novak Djokovic con il punteggio di 7-5 6-4 in un’ora e 37 minuti di partita.

Per il 22enne russo, numero 18 dell’Atp, si tratta della prima vittoria in un Masters 1000. Djokovic – che ieri in semifinale aveva battuto Roger Federer – da domani sarà comunque il nuovo numero uno del ranking Atp.

DJOKOVIC SI ARRENDE, A PARIGI BERCY VINCE KHACHANOV 🏆🎾💪 Torneo straordinario di #Khachanov, che batte 4 top ten in una settimana e interrompe la striscia positiva di 22 vittorie consecutive di #Djokovic 👏#ATPMasters1000 #ATPWorldTour pic.twitter.com/BdODa1JPzP — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 4 novembre 2018

From Karen with love 💖 #RolexParisMasters pic.twitter.com/B5y8FSChAH — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) 4 novembre 2018

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.