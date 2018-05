ROMA – Roberta Vinci dice addio al tennis dopo 21 anni passati sul campo. “Non ne potevo più, ora sono in vacanza”, ha detto la campionessa che ha giocato per l’ultima volta allo stadio Pietrangeli. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] La tennista azzurra è stata premiata dal presidente della Fit, Angelo Binaghi, con 21 rose rosse, una per ogni anno di attività.

Dopo oltre vent’anni di carriera la Vinci dice addio al tennis giocato con una sconfitta contro la serba Krunic, che al termine del match rivolgendosi al pubblico ha espressamente chiesto scusa per l’eliminazione al primo turno dell’azzurra dagli Internazionali Bnl d’Italia in corso a Roma. La tennista tarantina si è poi intrattenuta in un discorso liberatorio ringraziando lo staff e le persone a lei più care e la stessa Federazione italiana tennis: