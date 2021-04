Se ne è andato a soli 19 anni Terrence Clarke, astro nascente del Basket Usa. Clarke, guardia dei Kentucky Wildcats, è morto in un incidente stradale a Los Angeles, alle 14.10 di giovedì. Pochi giorni prima aveva firmato un contratto con l’agenzia Klutch Sports, la stessa di LeBron James e Anthony Davis.

Terrence Clarke, l’incidente

A dare notizia della sua morte è stata l’università del Kentucky con un comunicato, senza dare ulteriori dettagli sull’incidente. Dal rapporto della polizia sappiamo però che Clarke sarebbe “passato con il rosso ad alta velocità” andando a scontrarsi contro un camion per poi travolgere un semaforo e finire contro un muro.

L’uomo alla guida del camion non ha riportato conseguenze. Sempre secondo il dipartimento di polizia non indossava la cintura di sicurezza. Trasportato al Northridge Hospital, Terrence Clarke è deceduto poco dopo il suo arrivo.

Terrence Clarke, un futuro nell’Nba

Nelle scorse settimane Clarke aveva annunciato che avrebbe preso parte al Draft Nba, la lotteria annuale attraverso la quale 30 squadre professionistiche scelgono i nuovi giocatori per la prossima stagione tra i migliori atleti del college.

Clarke, che aveva perso la maggior parte della stagione 2020-2021 per un infortunio, aveva dichiarato: “Dopo averne discusso con la mia famiglia, ho deciso di dichiararmi per il Draft NBA. Avevo grandi aspettative in questa stagione e ovviamente non mi aspettavo l’infortunio, che capisco fa parte del gioco Grazie a Coach Cal, allo staff tecnico e i miei compagni di squadra! BBN, spero che tutti si sentano orgogliosi mentre inseguo i miei sogni”.

Alcuni giorni fa aveva anche firmato un contratto con l’agenzia Klutch Sports, che segue campioni come LeBron James ed Anthony Davis. Secondo gli esperti Clarke poteva essere una scelta nel secondo turno al Draft.