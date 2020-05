“The Last Dance”, Horace Grant si difende dalle accuse di Michael Jordan: “Non sono una spia” (foto Ansa)

CHICAGO (STATI UNITI) – Nonostante sia terminata da qualche giorno, “The Last Dance”, serie di Netflix su Michael Jordan, continua a far discutere in tutto il mondo.

Anche nel nostro Paese, dove il basket non è popolare come il calcio, è risultata la serie più vista di tutti i tempi su Netflix.

Il carisma di Jordan, secondo molti il più grande sportivo di tutti i tempi, ha affascinato anche gli italiani che erano a casa per la quarantena da coronavirus.

Sono tanti i passaggi che hanno fatto discutere.

Uno di questi è quello su Horace Grant.

Grant, insieme a Jordan, è stato uno dei grandi protagonisti del primo storico Three-peat dei Chicago Bulls.

Poi, nel ’94, Grant ha lasciato i Bulls per diventare la strapagata stella degli Orlando Magic (ma questa è un’altra storia…).

Dopo i tre titoli vinti insieme, nel ’91, ’92 e ’93, si è rotto qualcosa tra Jordan e Grant.

L’ex numero 23 dei Bulls ha fornito una sua spiegazione sui fatti durante The Last Dance.

“Grant era una spia nello spogliatoio. Tutte le cose scritte nel libro ‘The Jordan Rules’ sono state spifferate da lui al giornalista Sam Smith”.

All’epoca, Jordan veniva visto come un eroe senza macchia e senza peccato.

Invece nel libro in questione vengono svelati dei comportamenti “tirannici” di Jordan nei confronti degli altri compagni di squadra.

Questo libro ha contribuito a far calare l’appeal di Jordan agli occhi degli americani e ha creato zizzania nello spogliatoio dei Bulls (era una continua caccia alla spia…).

L’ex numero 23 ci ha messo un po’ a scrollarsi di dosso queste accuse ma poi ha saputo tornare agli apici della popolarità con le sue prodezze in campo.

The Last Dance, Grant risponde a Jordan: “Affrontiamoci da veri uomini”.

Grant ha risposto a Jordan che lo ha accusato di essere una spia.

Le dichiarazioni dell’ex compagno di squadra di Jordan sono riportate da gazzetta.it.