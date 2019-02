CAGLIARI – Cyril Thereau travolto del gossip per un video a luci rosse che sta spopolando sui social dove riprende un suo vecchio compagno di squadra mentre fa s**so. Al momento c’è solo una certezza, l’altro calciatore nel filmato non è Lafont perché il video risale al periodo dell’Udinese dove Thereau ed il giovane portiere francese non erano compagni di squadra.

Cyril Thereau ed il video a luci rosse, spunta audio sui social

Nel frattempo, in rete gira un audio attribuito a Thereau. In questo audio, Thereau afferma che il filmato è vecchio e che risale ai tempi dell’Udinese: “È una cosa di 4-5 anni fa, quando ero all’Udinese. Non so come sia uscita fuori, ora è un casino“.”Non so come sia possibile, è una cosa vecchia di 4-5 anni fa quando ero all’Udinese (questo confermerebbe la smentita di Lafont, ndr). Avevo cancellato tutto, non ce l’ho più sul telefono… l’avrò tenuto al massimo due settimane, neanche me la ricordo questa cosa. Non so da dove sia uscito, forse iCloud, non ho idea. Ora è troppo tardi, un casino. Stanno parlando solo di questo”.