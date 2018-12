Tifosi Eintracht paralizzano Roma: scontri con polizia e laziali, supermercato saccheggiato e centro storico ridotto a porcile

ROMA – Disordini, lancio di petardi, rifiuti in terra nel centro storico, un supermercato saccheggiato e l’intero quadrante nord di Roma paralizzato. Questo il bilancio non calcistico dell’incontro Lazio-Eintracht all’Olimpico che in serata contava già 9 denunciati, per detenzione di petardi e un biglietto falso, e 5 fermati, dopo i disordini fuori dallo stadio prima dell’incontro.

Tentativo di invasione allo Stadio Olimpico

Ma la tensione c’è stata anche dentro l’Olimpico con un tentativo di invasione anticipato dal lancio di un bengala in tribuna Tevere. Le forze dell’ordine sono dovute entrare nella pista di atletica per scongiurare nuovi episodi simili. Già nel pomeriggio i tifosi tedeschi avevano impegnato le forze dell’ordine. In circa 300 si erano staccati dal gruppo che si trovava nel punto di raccolta a Villa Borghese e, senza autorizzazione, avevano attraversato il centro storico diretti all’Olimpico: vestiti di nero, in silenzio, hanno lanciato petardi al loro passaggio intimorendo cittadini e turisti.

Piazza del Popolo ridotta a porcile

A Piazza del Popolo, dove hanno bivaccato, hanno lasciato un tappeto di rifiuti e bottiglie. Le forze dell’ordine li hanno così scortati verso lo stadio anche perchè era già stata segnalata la presenza di infiltrati ultras dell’Atalanta, squadra con la quale l’Eintracht è gemellata. Vicino all’Olimpico la situazione degenera. Alcuni tifosi tedeschi, con l’intento di entrare in contatto con i laziali, tentano di raggiungere il ponte Duca d’Aosta, vicino al punto di accesso dei supporter biancocelesti, ma vengono bloccati dalle forze dell’ordine sul Ponte della Musica.

Per fermarli si ricorre anche ad una carica di alleggerimento. Un tifoso resta ferito lievemente e 5 vengono fermati.

Saccheggiato un supermercato

Intanto un altro gruppo semina il panico nelle vie vicino allo stadio: qualcuno entra nell’androne di un palazzo, altri invece entrano e saccheggiano un supermercato. Rubano soprattutto bottiglie di alcolici e poi danneggiano gli scaffali. Impazzito il traffico in tutto il quadrante nord, dal Muro Torto all’Olimpico. Code, ingorghi e un servizio bus pesantemente rallentato nelle zone Flaminio, Clodio e Villa Borghese.

Una situazioni aggravata anche dalla chiusura per il terzo giorno consecutivo delle fermate metro Spagna e Barberini che si aggiungono alla fermata Repubblica chiusa dopo l’incidente accorso nell’ottobre ai tifosi russi del Cska per un malfunzionamento della scala mobile.

Video YouTube che mostrano il comportamento inqualificabile dei tifosi tedeschi