TORINO – Orrore in Piemonte per una partita del campionato dilettantistico di Eccellenza. I tifosi del Bussoleno hanno preso di mira l’arbitro Omar Younes, uno dei migliori della categoria, e gli hanno rivolto insulti a sfondo razziale. La sua “colpa”? Quella di aver espulso tre giocatori della squadra di casa che ha perso 4-0 contro Olmo.

L’inseguimento in auto al termine della partita

Subito dopo il fischio finale della partita, lo hanno atteso con dei cappucci in testa, per non farsi riconoscere, e successivamente lo hanno inseguito in auto.

Come scrive lastampa.it con PAOLO ACCOSSATO, la mano del giudice è pesante: l’Union si ritrova condannata a giocare una partita a porte chiuse (con la sospensione della pena per un anno), i giocatori espulsi e l’allenatore sono stati squalificati, la società dovrà pagare una multa di 800 euro, a cui se ne aggiungono altri cento per la mancanza di acqua calda nelle docce. Novecento euro in tutto, moltissimi a questi livelli, dove gli incassi sono lontanissimi da quelli del calcio professionistico. Una mazzata, per una società che non aveva mai superato i limiti della correttezza. «Noi non siamo quelli descritti nella sentenza – dice il presidente dell’Union Vincenzo Casciello – L’arbitro è un ospite e noi ci siamo prodigati perché il direttore di gara venisse rispettato».