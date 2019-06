Tifoso recita inno Roma in chiesa, prete si infuria VIDEO YouTube

ROMA – Episodio singolare nel corso di una cerimonia in una chiesa di Roma. Un ragazzo è salito sull’altare ed invece di leggere una lettura sacra, ha recitato l’inno della Roma. Dopo qualche minuto, il prete se n’è accorto ed è andato dal tifoso per interromperlo e per toglierli il microfono.

Il prete ha visto il suo gesto come una grave mancanza di rispetto per i fedeli nella casa del Signore. Le immagini sono diventate virali sui social network e “Il Romanista” ha pubblicato il video sul suo canale YouTube (filmato in fondo all’articolo).

Il testo di “Grazie Roma”, inno della Roma di Antonello Venditti.

Dimmi cos’è

Che ci fa sentire amici anche se non ci conosciamo

Dimmi cos’è

Che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani

Dimmi cos’è, cos’è

Che batte forte, forte, forte in fondo al cuore

Che ci toglie il respiro e ci parla d’amore

Grazie Roma che ci fai piangere abbracciati ancora

Grazie Roma, grazie Roma

Che ci fai vivere e sentire ancora

Una persona nuova

Dimmi cos’è, cos’è

Quella stella grande, grande in fondo al cielo

Che brilla dentro di te

E grida forte, forte dal tuo cuore

Grazie Roma che ci fai piangere abbracciati ancora

Grazie Roma, grazie Roma

Che ci fai vivere e sentire ancora

Una persona nuova

Dimmi chi è

Che me fa sentì ‘mportante anche se nun conto niente

Che me fa re quando sento le campane la domenica mattina

Dimmi che è, chi è

Che me fa campà ‘sta vita così piena de problemi

E che me da coraggio se tu non me voi bene

Grazie Roma che ci fai piangere abbracciati ancora

Grazie Roma, grazie Roma

Che ci fai vivere e sentire ancora

Una persona nuova.

Il video dal canale YouTube de Il Romanista. Il tifoso della Roma recita l’inno in chiesa e il prete non la prende bene.