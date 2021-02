Tiger Woods, incidente in auto: il campione di golf estratto dalle lamiere e ricoverato in ospedale (Foto Ansa)

Incidente in auto per Tiger Woods: il campione americano di golf è stato coinvolto in quello che il sito americano Tmz definisce “brutto incidente automobilistico”.

La star del golf è finita fuori strada con la propria auto a Ranchos Palos Verdes, nei pressi di Los Angeles, intorno alle 7:22 del mattino ora americana. E’ stato estratto dalla vettura dalle squadre di emergenza accorse sul posto.

Ultimo aggiornamento ore 20:59

Incidente per Tiger Woods: il campione trasportato in ospedale

Tiger Woods è stato trasportato in ospedale in seguito all’incidente automobilistico nei pressi di Los Angeles. Secondo quanto scrive Tmz ha riportato diverse ferite, in particolare alle gambe. Non sembra che guidasse sotto l’effetto di alcolici anche se, scrive il sito americano, “al momento non è stato ancora escluso l’uso di altre sostanze”.

La dinamica dell’incidente che ha coinvolto Tiger Woods

Woods, secondo quanto riferito dalle autorità, è stato estratto dalla sua vettura con delle cesoie dai vigili del fuoco e dai paramedici accorsi sul luogo dell’incidente. La vettura sui cui il giocatore di golf viaggiava si è capovolta.

Il precedente

Non si tratta del primo incidente in auto per Tiger Woods. Nel 2009 era rimasto coinvolto in uno scontro con il proprio suv in Florida.

Nel 2017, ricorda Tmz, era stato arrestato dopo essere stato sorpreso dalla polizia in stato confusionale al volante. Woods si giustificò dicendo di aver assunto dei medicinali senza sapere che avessero quegli effetti collaterali.