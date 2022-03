Tirreno-Adriatico, Caleb Ewan vince in volata la terza tappa. Top Ganna sempre leader della Corsa dei Due Mari

L’australiano Caleb Ewan, 28 anni, freccia della Lotto Sodal, velocista di talento cristallino, ha vinto la terza tappa della Tirreno-Adriatico. Alla sua maniera. Cioè dì potenza e coraggio. Rimontando negli ultimi 150 metri due autentici specialisti: Demare e Kooij. Su un insidioso pave’ oltretutto in leggera salita. Dietro al trio lampo fior di velocisti: Bouhanni, Merlier,Ackermam,Bauhaus. Chiudono la Top ten tre italiani: Consonni, Viviani, Moschetti. Invariata la classifica generale. Leader sempre Filippo Ganna davanti ad Evenepoel (11”) e Pogacar (14”).

Un percorso che ha attraversato tre province

È stata una tappa “mossa”, leggermente ondulata. Partenza in Toscana, arrivo in Umbria. Dall’antico borgo senese di Murlo a Terni. Tre le province interessate: Siena, Perugia, Terni. Totale: 170 km con più di 2.000 metri di dislivello. Un solo GPM al trentesimo chilometro (La Foce: 5,4 km al 4,4%; 10% massimo). Solo 40 km dopo si è presentata l’altra ascesa di Guardea, nella Valle del Tevere, ai confini del Lazio. Ai -27 km ritorno in pianura (piana di Narni, cioè al centro geografico d’Italia). Gli ultimi 300 metri in leggera salita. Cronaca: la squadra di Pogacar si è accesa al km 50 prendendo il comando. Bagarre al traguardo volante di Amelia (vinto da Pogacar, terzo Alaphilippe).Quindi 4 in fuga: Pogacar, Soler, Alaphilippe , Geoghegan Hart. Volano a 70 all’ora. Niente da fare, presi a 10,5 km dalla linea d’arrivo. Dunque Gruppo compatto fino al traguardo.

Quarta tappa in Abruzzo

La quarta frazione attraversa l’Appennino fino allo strappo di Bellante11%), provincia di Teramo. Tappa importante . L’anno scorso coincise con la vittoria dello sloveno Pogacar che indossò pure la maglia di leader della classifica generale con 35” di vantaggio sul belga Van Aert e sul colombiano Higuita. La quarta tappa ricorda due grandi vincitori: Nibali (2012) e Froome (2013).