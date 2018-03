ROMA – “Sei una donna e sei carina, per questo non ti mando affanc…”. E’ polemica sulla risposta che Maurizio Sarri ha dato nel post partita di Inter-Napoli a una domanda di Titti Improta, giornalista dell’emittente campana Canale 21 che aveva chiesto se dopo il pari lo scudetto fosse compromesso.

Il video è diventato un caso sui social in queste ore con una valanga di critiche al tecnico del Napoli. Sarri, al termine della conferenza stampa, si è reso conto della sua uscita fuori luogo e ha fatto chiamare la giornalista alla presenza del portavoce del Napoli Nicola Lombardo.

“Mi ha chiesto – racconta Improta – se fossi permalosa e io gli ho risposto che non lo sono ma che lui non si può permettere di usare espressioni del genere. A quel punto Sarri si è scusato, dicendo di aver commesso un errore”. “Sono convinta – ha continuato la giornalista – che non sia né sessista, né omofobo, ma è stata un’uscita maleducata con termini che non andrebbero mai usati. In un contesto lavorativo non ci si dovrebbe mai mandare a quel paese”.

“Quello che francamente mi ha più ferito – ha concluso la Improta – è stata la risata di tutti i colleghi in sala stampa. Ecco, quello fa dispiacere. Il calcio resta un ambiente ancora tanto maschilista. Le donne devono sempre lavorare di più, essere più disponibili e dare il massimo per poter emergere”.