Tokyo 2020 Antonella Palmisano come Stano, oro nella marcia 20 km. Dopo Massimo Stano, è oro Italia anche nella prova femminile dei 20 km di marcia. Lo ha vinto una pugliese come Stano, Antonella Palmisano di Mottola, in provincia di Taranto. E’ la prima volta che l’Italia vince l’oro nella marcia con uomini e donne nella stessa Olimpiade.

Con l’oro di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia, l’Italia sale a quota 36 medaglie complessive alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ed eguaglia il suo record assoluto, che era stato raggiunto a Los Angeles 1932 e a Roma 1960.

Con l’oro di Antonella l’Italia è sicura di chiudere le Olimpiadi di Tokyo 2020 nella top ten del medagliere.

A oggi l’Italia Team conta otto ori, dieci argenti e diciotto bronzi e si piazza all’ottavo posto con un sorpasso sulla Francia, ora nona davanti all’Olanda. In base al programma degli ultimi due giorni di gara non può essere raggiunta né dalla Nuova Zelanda né dalla Corea, rispettivamente undicesima e dodicesima.

“La scia di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, e poi anche la vittoria degli Europei di calcio: per l’Italia è un momento magico”. Sono le prime parole, a RaiSport, di Antonella Palmisano. “Le vittorie di Jacobs e Tamberi – ha aggiunto – mi hanno fatto venire i brividi e mi hanno dato una grande carica”.