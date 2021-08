Tokyo 2020, basket e volley maschi fuori ai quarti. Termina nei quarti di finale l’avventura dell’Italia nel torneo di basket maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri sono stati sconfitti dalla Francia per 84 a 75.

Tokyo 2020, basket e volley maschi fuori ai quarti

E fuori anche l’Italia del volley, sempre maschile. Ci ha eliminati infatti l’Argentina al tie break (2-3 per loro: 21-25, 23-25, 22-25, 25-14, 11-15).

Dopo la sbornia di domenica, con il doppio oro di Jacobs e Tamberi, c’era eccitazione per i quarti degli sport a squadre più popolari dopo il calcio. Due sconfitte, certo, ma diverse. Qualcosa di più ci si aspettava dai pallavolisti.

Italbasket vende cara la pelle ma Francia troppo forte

Han venduto cara la pelle invece gli azzurri del basket: già era stato un miracolo arrivare a Tokyo dovendo passare per i serbi. Poi il girone di ferro con Germania, Australia e Nigeria.

Con i francesi, obiettivamente sovrastanti per altezza e peso dei suoi atleti, bisognava fare un altro miracolo. Non per nulla a Rudy Gobert va spesso il premio di miglior difensore della Nba.

Il miracolo non è arrivato ma solo al termine di un commovente tentativo di rimonta dell’Italia su una Francia che nel terzo quarto aveva preso il largo.

Volley, “gli argentini hanno giocato meglio”

Sull’altro sfortunato parquet le cose sono andate peggio. Per il corrispondente del Corriere della Sera, “gli argentini hanno giocato molto meglio e, soprattutto, dopo un primo set perso nel finale si sono impadroniti dell’inerzia emotiva del match”.