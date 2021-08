Tokyo 2020 ciclismo su pista, oro azzurro nell’inseguimento a squadre. Il quartetto italiano del ciclismo su pista ha conquistato la medaglia d’oro nella prova inseguimento a squadre.

Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna hanno battuto in finale la Danimarca, stabilendo anche il nuovo record del mondo in 3’42”032. Danesi superati di soli 166 millesimi.

Prima medaglia nella specialità da Città del Messico 1968, la 12° complessiva, la 6° azzurra a Tokyo

Volley femminile fuori ai quarti come i ragazzi

Come nel torneo di pallavolo maschile, anche in quello femminile l’Italia è stata eliminata nei quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le azzurre sono state nettamente sconfitte dalla Serbia per tre set a zero (25-21, 25-14, 25-21 i parziali).