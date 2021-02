Tom Brady: il Superbowl, Gisele Bundchen. Vita, carriera, moglie del più grande quarter-back di sempre

Tom Brady vince il settimo SuperBowl della carriera. Il campione di football americano, 43 anni, dopo aver giocato con i Patriots vincendo sei titoli è passato ai Tampa Bay Buccaneers.

La squadra gioca in terza fascia e tutti hanno pensato ad un suo rapido declino. Invece Brady ha dimostrato di essere ancora un fuoriclasse e il più grande quarter-back della storia: ha guidato i Buccaneers durante la finale ed ha battuto i favoriti Kansas City Chiefs 31 a 9.

Tom Brady e la moglie Gisele Bundchen

Tom Brady è felicemente sposato con la modella brasiliana 40enne Gisele Bundchen, una delle più pagate al mondo. Prima di lei, Brady. aver avuto una relazione con Bridget Moynahan da cui è nato il suo primo figlio, John Edward Thomas.

La Bundchen che in passato è stata insieme a Leonardo DiCaprio, è sposata con il quarterback dei Buccaneers dal 2009 ed ha avuto due figli, Benjamin Rein, nato nel 2009, e Vivian Lake venuta al mondo tre anni dopo.

Gisele con la maglietta di Tampa Bay

Gisele e i figli, a fine partita sono andati ad abbracciare Tom Brady (il video in fondo all’articolo). La moglie è stata immortalata sorridente con una maglietta di Tampa Bay. Mamma, moglie ed anche tifosa insomma. E come ogni anno, è andato in scena un classico: il bacio a bordo campo tra il campione e la moglie modella.

Tom, a 43 anni ha battuto la giovane promessa Patrick Mahomes di 25.