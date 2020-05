Tommasi lancia l’allarme: “Chi si prende il rischio di far ripartire il calcio se il rischio non è zero?” (foto Ansa)

ROMA – Il calcio è ripartito tra mille incertezze.

Dal quattro maggio, i calciatori di Serie A hanno ricominciato gli allenamenti nei centri sportivi delle squadre con tutte le restrizioni del caso.

I giocatori si stanno allenando in fasce orarie diverse e in piccoli gruppi nei vari campi che si trovano all’interno dei centri sportivi per garantire il distanziamento sociale.

Le società più attrezzate hanno riservato ad ogni calciatore una stanza personalizzata da usare come spogliatoio.

Negli altri casi, i calciatori sono tenuti a farsi la doccia a casa (un po’ quello che dovrebbe avvenire al momento della riapertura delle palestre).

Tommasi: “Bisogna ripartire solo quando ci sarà il protocollo ideale”.

“Chi si prende il rischio di far ripartire il calcio se il rischio non è zero? L’atleta? Il club? Il governo? Bisogna partire al momento giusto e con il protocollo ideale”.

Così Damiano Tommasi, presidente Aic, è intervenuto a “FASE PIER”, la diretta Instagram con Pierluigi Pardo dedicata alla Fase 2 anche nel calcio.