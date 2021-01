Miglior azzurro, tradito da un unico errore, è il trentino Luca De Aliprandini 10/o in 1.11.76. Per l’Italia – in una giornata con sole, gran freddo e fondo perfetto – dopo la prova dei primi trenta atleti ci sono poi Giovanni Borsotti al momento 14/o in 1.11.59 e poco più’ indietro più indietro Riccardo Tonetti in 1.11.64.

Ford incidente a Adelboden durante Slalom gigante. Video da YouTube