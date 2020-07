MILANO – Sandro Tonali all’Inter. E’ questa la bomba di calciomercato sganciata dalla tv di Suning che trasmette le partite dei nerazzurri in Cina.

Infatti nel trailer di presentazione di Inter-Brescia, si vede Antonio Conte con uno speciale asso nella manica. Sandro Tonali con la maglia nerazzurra.

Inevitabili i festeggiamenti dei tifosi nerazzurri sui social network. Probabilmente la proprietà cinese dell’Inter non si aspettava che questo trailer finisse in rete fino a diventare virale.

In realtà non c’è niente di ufficiale perché le due società, che comunque hanno ammesso questa trattativa di calciomercato, ancora non hanno comunicato la felice conclusione dell’affare.

Inter, Sandro Tonali con Hakimi: che doppietta di calciomercato.

Mentre gli uomini mercato dei nerazzurri sono al lavoro per regalare questo grande campione ad Antonio Conte, l’Inter è in campo e si sta sbarazzando piuttosto facilmente del Brescia.

Infatti la partita è stata chiusa già nel primo tempo. I nerazzurri hanno chiuso la prima frazione di gioco avanti di tre gol (in rete Young, Sanchez e D’Ambrosio).

In casa Inter, c’è un’altra trattativa in dirittura d’arrivo. E’ praticamente tutto fatto per Hakimi. I nerazzurri verseranno nelle casse del Real Madrid ben 45 milioni di euro. L’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore.