Tonali lascia il Milan, rossoneri non lo riscattano e il centrocampista torna al Brescia

Sandro Tonali non è più un calciatore del Milan, i rossoneri infatti hanno deciso di non riscattare il cartellino del calciatore. Tonali quindi per il momento tornerà al Brescia, in serie B, in attesa di un’altra squadra pronta a fare un’offerta per il centrocampista.

L’addio di Tonali al Milan

Un anno fa il Milan aveva chiuso l’arrivo di Sandro Tonali dal Brescia in prestito oneroso con diritto di riscatto. Sembrava essere una formalità e invece alla fine il giovane centrocampista, autore di una stagione piuttosto deludente, non verrà preso a titolo definitivo. Servirebbero infatti altri 25 milioni di euro per completare l’acquisto e tornerà quindi al Brescia.

Il Milan dice addio anche a Donnarumma

Anche il rapporto tra il Milan e Gigio Donnarumma è ormai destinato a separarsi. L’arrivo di Maignan dal Lille a Milano, che ha svolto le visite mediche, definisce la fine della storia di Donnarumma con il club rossonero iniziata con le giovanili nel 2013. Il contratto dell’attuale portiere del Milan è in scadenza al 30 giugno, impossibile negli ultimi mesi trovare l’intesa per il prolungamento. Il club rossonero aveva offerto 8 milioni di euro netti a stagione, non abbastanza. Oltretutto nell’esito della trattativa sono pesate le commissioni chieste dall’agente Mino Raiola, che si sarebbero aggirate intorno ai 15-20 milioni. Donnarumma ora potrebbe andare alla Juventus, favorita nel prenderlo a parametro zero.