Tonali ha telefonato a Gattuso per la maglia numero 8 del Milan, permesso accordato (foto Ansa)

Sandro Tonali ha telefonato a Rino Gattuso per la maglia numero 8 del Milan, permesso accordato.

Sandro Tonali ha fatto il suo ingresso nel mondo Milan rispettando le regole, anche quelle non scritte, così ha telefonato a Rino Gattuso per chiedere il suo permesso per indossare la maglia numero 8.

Gattuso è uno delle leggende del Milan, così Tonali, stando a quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, ha voluto il suo ok prima di indossare una maglia pesante come la sua numero otto.

L’allenatore del Napoli è rimasto favorevolmente colpito dal suo gesto e ha accettato la richiesta dell’ex calciatore del Brescia senza alcun problema.

Tonali è un grande tifoso del Milan e per lui vestire questa maglia è la realizzazione di un sogno che aveva sin da bambino.

La felicità del neo acquisto del Milan.

“Sono tanto felice, saluto tutti i tifosi”: sono le prime parole di Sandro Tonali al termine delle visite mediche con il Milan.

Il centrocampista in arrivo dal Brescia è atteso in serata nella sede del club rossonero per la firma del contratto quinquennale.

Tonali vestirà la maglia numero 8 del Milan, un destino che sembra segnato visto che già da piccolo era stato immortalato con indosso una maglia rossonera, foto pubblicata anche dallo stesso giocatore in una storia su Instagram nella notte accompagnata dalla frase “Colpa delle favole”. (fonti La Gazzetta dello Sport e ANSA).