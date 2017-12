Torino-Atalanta diretta, formazioni ufficiali dalle 20.30 (Serie A)

TORINO – Torino-Atalanta (orario 20.45) – Partita valida come anticipo del campionato italiano di calcio di Serie A.

Probabili formazioni di Torino–Atalanta.

Torino (4-3-3): 39 Sirigu, 29 De Silvestri, 33 N’Koulou, 13 Burdisso, 15 Ansaldi, 8 Baselli, 88 Rincon, 22 Obi, 14 Iago Falque, 9 Belotti, 10 Ljajic. (32 Milinkovic-Savic, 3 Molinaro, 4 Bonifazi, 5 Valdifiori, 6 Acquah, 11 Niang, 20 Edera, 21 Berenguer, 23 Barreca, 24 Moretti, 31 Boyè, 97 Lyanco). Diffidati: nessuno. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Atalanta (3-4-1-2): 1 Berisha; 5 Masiello, 13 Caldara, 6 Palomino; 33 Hateboer, 4 Cristante, 11 Freuler, 37 Spinazzola; 72 Ilicic; 10 Gomez, 9 Petagna. (31 Rossi, 91 Gollini, 3 Toloi, 28 Mancini, 8 Gosens, 21 Castagne, 32 Haas, 88 Schmidt, 27 Kurtic, 7 Orsolini, 20 Vido, 9 Cornelius). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: de Roon. Indisponibile: de Roon. Arbitro: Tagliavento di Terni Quote Snai: 2,45; 3,40; 2,85

Vincere “uno scontro diretto per scalare posizioni” e continuare a lottare per l’Europa, sfoderando quello “spirito Toro” che in casa, quest’anno, si è visto poco. Sinisa Mihajlovic chiede ai granata di ritrovare l’orgoglio delle mura amiche per battere l’Atalanta e punzecchia gli attaccanti.

“Ci mancano i loro gol, solo Iago Falque è in linea con la passata stagione”, osserva il tecnico, che dopo il gol ritrovato in Coppa Italia da Belotti spera si sblocchi anche Ljajic. “Devono fare la differenza”, sottolinea Mihajlovic, che questa volta se la prende soprattutto col connazionale, suo pupillo.

“Deve essere determinante e ultimamente non lo è. Se non mi convince va in panchina, come tutti gli altri”, è il messaggio dell’allenatore, che porta ad esempio l’eterno Burdisso, titolare a 36 anni.

“Merita di vivere questo momento e spero che i nostri giovani rubino il mestiere a lui o a Moretti”, l’altro senatore granata che, in campo o in panchina, è un esempio per tutta la squadra. L’esame, contro la squadra di Gasperini, non è dei più semplici per una squadra che fino ad ora non ha saputo dare continuità ai risultati positivi come il pareggio esterno di domenica scorsa a San Siro contro il Milan, costato la panchina a Montella. “E’ un amico, come Gattuso. Come diceva Trapattoni – ricorda – gli allenatori si dividono in due categorie: quelli esonerati e quelli che saranno esonerati…”.

Meglio concentrarsi sull’Atalanta. “Ha cambiato tanto, ma è sempre forte, ha fatto bene in Europa League e ha gli stessi punti nostri – sottolinea Mihajlovic -. Sono una squadra che ha doti fisiche ma anche qualità davanti. E ti fanno giocare male”. Per batterli servono “tecnica e velocità”, sostiene, ma il rischio che nelle prossime ora nevichi mette in dubbio la strategia.

“Non se se qualcuno dei nostri scia bene. Vediamo se giocheremo con i moon-bott o le scarpe normali”, scherza il tecnico del Toro. Il campo del Grande Torino, gli fanno notare, è riscaldato. “Allora sarà una pozzangherà, faremo la pallanuoto. Scherzi a parte – risponde – sarà una battaglia con o senza neve”.

Ecco perché servirà l’apporto di tutta la squadra per conquistare tre punti fondamentali. Per la corsa scudetto e per commemorare fino in fondo la Chapecoense, che il Toro ricorderà scendendo in campo in maglia verde. “E’ una promessa che aveva fatto il presidente. E’ un’idea giusta, ci tenevamo a ricordarli in questo modo”.