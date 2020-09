Torino, calciatore positivo al Covid. A rischio la sfida con l’Atalanta

Nuova positività in casa Torino: un calciatore è risultato positivo al Covid e ora la partita contro l’Atalanta di sabato è a rischio.

Il Covid-19 non lascia in pace il Torino. E’ stato riscontrato il quinto caso di positività nella prima squadra.

Il primo caso fu riscontrato a inizio maggio, alla ripresa degli allenamenti dopo il lockdown. Gli altri due giocatori positivi furono invece individuati il 20 agosto.

Poi, due settimane fa, è stato riscontrato il primo caso di positività in un componente dello staff granata.

Tutta la squadra andrà in quarantena e nei prossimi giorni saranno effettuati nuovi controlli sui compagni e sullo staff tecnico.

Se il contagio dovesse estendersi, c’è il rischio che possa essere rinviata la partita con l’Atalanta in programma sabato 26 settembre.

“Il Torino Football Club comunica che in seguito ai tamponi di routine – svolti come da protocollo anti-Covid richiesto dalla Figc – è stato riscontrato un caso di positività in un calciatore della prima squadra che non rientrava nella lista dei convocati per la partita di sabato scorso a Firenze. Il tesserato in questione, asintomatico, è già in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata: il Torino FC seguirà tutto l’iter previsto dal Protocollo”. (fonte REPUBBLICA)