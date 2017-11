Torino-Carpi streaming – diretta tv, dove vederla (Coppa Italia)

Torino-Carpi, dove vedere la partita valida per il quinto turno di Coppa Italia in diretta tv e in diretta streaming

Su Rai Sport andrà in scena la gara tra Torino e Carpi (orario 21.00): esclusiva come il resto delle gare di Coppa Italia. In streaming il match sarà visibile su Rai Play.

TORINO (4-3-3): Milinkovic-Savic; De Silvestri, Lyanco, Bonifazi, Barreca; Gustafson, Valdifiori, Obi; Berenguer, Boyé, Niang.

CARPI (4-4-2): Colombi; Brosco, Poli, Sabbione, Pachonik; Saric, Giorico, Verna, Pasciuti; Mbakogu, Malcore.

Il calendario del quinto turno di Coppa Italia

Martedì 28 Novembre

Cagliari-Pordenone

Martedì 28 Novembre

Spal-Cittadella

Martedì 28 Novembre

Sampdoria-Pescara

Mercoledì 29 Novembre, ore 15:00

Sassuolo-Bari Da disputare

Mercoledì 29 Novembre, ore 18:00

Chievo- Hellas Verona Da disputare

Mercoledì 29 Novembre, ore 21:00

Torino-Carpi Da disputare

Giovedì 30 Novembre, ore 18:00

Udinese-Perugia Da disputare

Giovedì 30 Novembre, ore 21:00

Genoa-Crotone.

La classifica marcatori della Coppa Italia