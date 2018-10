Torino-Fiorentina streaming DAZN e diretta tv, dove vederla (Serie A)

TORINO – La classifica di Serie A è sotto gli occhi di tutti, il Torino è decimo e la Fiorentina è sesta. Entrambe le squadre ambiscono a un posto nelle coppe europee e per questo motivo scenderanno in campo a caccia dei tre punti.

Fra le gare trasmesse in diretta streaming da DAZN per la 10ª giornata di Serie A c’è l’anticipo serale del sabato fra Torino e Fiorentina, in programma alle 20.30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. La partita sarà visibile in diretta tv solamente attraverso le smart tv.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.

Gli ultimi aggiornamenti “social” sulla partita da Twitter