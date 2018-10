Torino-Frosinone streaming e diretta tv, dove vedere Serie A: orario e data

TORINO – Torino-Frosinone si giocherà venerdì 5 ottobre alle ore 20.30 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

DOVE VEDERE TORINO-FROSINONE IN DIRETTA TV E IN DIRETTA STREAMING

La gara fra Torino e Frosinone sarà trasmessa in diretta e in diretta tv esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite e 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251) e sarà visibile in diretta streaming anche su pc, tablet e smartphone attraverso Sky Go.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; Aina, Meité, Rincon, Berenguer; Soriano; Zaza, Belotti.

FROSINONE (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Krajnc; Zampano, Chibsah, Halfredsson, Molinaro; Ciano; Ciofani, Campbell.

I due tecnici non dovrebbero presentare sorprese al momento del fischio d’inizio della partita di Serie A. Mazzarri dovrebbe puntare su Zaza e Belotti per permettere agli attaccanti della Nazionale Italiana di raggiungere la migliore intesa. Il Frosinone dovrebbe affidarsi ai suoi due attaccanti più forti: Campbell e Ciofani. Alle loro spalle dovrebbe agire Ciano, calciatore veloce e tecnico.

Serie A, ottava giornata del campionato italiano di calcio. Il programma completo con tutte le partite.

Giornata 8 05.10. 20:30 Torino Frosinone 06.10. 15:00 Cagliari Bologna 06.10. 18:00 Udinese Juventus 06.10. 20:30 Empoli Roma 07.10. 12:30 Genoa Parma 07.10. 15:00 Atalanta Sampdoria 07.10. 15:00 Lazio Fiorentina 07.10. 15:00 Milan Chievo 07.10. 18:00 Napoli Sassuolo 07.10. 20:30 Spal Inter

