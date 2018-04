ROMA – Marco Rapisarda, uno steward che opera allo stadio Olimpico del Torino, domenica scorsa era in servizio sotto la curva Maratona quando è stato centrato in pieno da un pallone scagliato da Antonio Candreva finendo per rimetterci la milza.

Era il minuto 23 del primo tempo quando l’Inter usufruiva di una punizione. Sul pallone Candreva che però sparava sopra la traversa e la palla andava ad impattare proprio sulla schiena del giovane, che dava le spalle al campo, in quel momento impegnato a sorvegliare gli spalti.

Rapisarda ha avvertito da subito dolore ma ha terminato la partita convinto che fosse qualcosa di passeggero. In realtà, come si è scoperto la mattina dopo, si trattava addirittura della rottura della milza. Un organo che difficilmente può essere riparato chirurgicamente: l’opzione più spesso adottata dai medici è l’asportazione, che non dovrebbe causare ripercussioni gravi sulla salute del ragazzo.