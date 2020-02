TORINO – Accordo raggiunto tra il Torino e Walter Mazzarri per la risoluzione consensuale del contratto, che legava il tecnico al club granata fino al 30 giugno 2020. “Il Presidente Urbano Cairo e l’allenatore Mazzarri, dopo una approfondita analisi sull’insieme di situazioni venutesi ormai a creare – è la nota del Torino – hanno condiviso la decisione di concludere anzitempo il rapporto professionale”.

“Il Torino Football Club desidera ringraziare il tecnico e tutto il suo gruppo di lavoro per la dedizione, la correttezza e la professionalità mostrate in questi due anni in granata” conclude la nota del club.

Il nuovo allenatore del Toro sarà Moreno Longo. Per il tecnico è un ritorno. Allenò gli Allievi granata dal 2009 al 2012 e dal 2012 al 2016 la Primavera, vincendo uno scudetto (’15) e una Supercoppa. Longo inoltre ha allenato lo scorso anno il Frosinone in serie A venendo però esonerato dopo sedici giornate. (fonte TORINO FC)