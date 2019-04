TORINO – Posticipo del campionato italiano di calcio di Serie A, Torino-Milan 0-0 (gara in corso).

La prima occasione da gol è stata creata dal Torino dopo appena tre minuti di gioco. Berenguer ha servito un ottimo assist a De Silvestri ma l’esterno del Torino ha calciato alle stelle da buona posizione. Al 7′, Suso è stato ammonito per aver fermato una ripartenza del “Gallo” Belotti.

Al 16′, Rincon ha rubato palla a Paqueta ed è stato steso dal centrocampista del Milan. Cartellino giallo a Paqueta e calcio di punizione dal limite dell’area di rigore per i granata. Ansaldi è andato al tiro ma ha sparato la palla in curva. Al 31′, Suso ha calciato con potenza con il destro ma Salvatore Sirigu è stato bravo a respingere la sua conclusione a rete con i pugni. Il primo tempo è terminato sul risultato di zero a zero.

Torino-Milan, le scelte di Walter Mazzarri e Rino Gattuso.

Il Torino gioca il big match con il 3-5-2 che è il suo marchio di fabbrica. Walter Mazzarri schiera Salvatore Sirigu tra i pali, difesa a tre con Armando Izzo, Nkoulou e Moretti, centrocampo a cinque con De Silvestri e Ansaldi sulle corsie esterne, Lukic e Rincon nella zona mediana del campo con Meite ad inventare calcio. Berenguer agisce alle spalle del “Gallo” Belotti.

Il Milan risponde con un coraggioso 4-3-3. Tra i pali torna il titolare Gigio Donnarumma, completamente recuperato dal suo infortunio. Davanti a lui gioca una difesa a quattro con Andrea Conti terzino destro, Rodriguez terzino sinistro, con Musacchio e Alessio Romagnoli al centro della difesa. Centrocampo a tre con Kessie e Bakayoko nella zona mediana del campo e Lucas Paqueta in cabina di regia. Il fantasista brasiliano è tornato in campo dopo un lungo infortunio rimediato contro l’Udinese. Tridente con Suso e Calhanoglu ai lati di Cutrone. Panchina per Piatek dopo alcune prestazioni sottotono.

Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Milan.

TORINO (3-5-2) – Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Rincon, Meite, Ansaldi; Berenguer, Belotti.

A disposizione: Ichazo, Rosati, Aina, Bremer, Singo, Parigini, Damascan, Falque, Millico.

Allenatore: Walter Mazzarri.

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

A disposizione: Donnarumma A., Reina, Abate, Caldara, Laxalt, Zapata, Bertolacci, Biglia, Mauri, Borini, Castillejo, Piatek.

Allenatore: Gennaro Gattuso.