TORINO, STADIO OLIMPICO – Torino-Napoli 1-3, gol: Lorenzo Insigne 3′ e 60′, Simone Verdi 21′, Andrea Belotti 51′. Partita valida come lunch match della quinta giornata del campionato italiano di calcio di Serie A.

Il Napoli è l’anti Juve per lo scudetto. La squadra allenata da Carlo Ancelotti ha vinto e convinto a Torino mostrando un calcio spettacolo. Il turnover ha dato i suoi frutti e il Napoli si è imposto all’Olimpico con la doppietta di Insigne e il primo gol campano di Verdi. Il Torino ha salvato l’onore con la rete della bandiera del Gallo Belotti su calcio di rigore.

Carlo Ancelotti cambia il Napoli. La squadra passa al 4-4-2 con Luperto, Rog e Verdi dal primo minuto. L’ex allenatore del Real Madrid non è Sarri e punta forte sul turnover facendo riposare qualche “titolarissimo”. Torino con tutti i titolari, Mazzarri continua ad insistere sul tandem offensivo composto dai due nazionali italiani Simone Zaza e Andrea Belotti. Confermati tra i pali Sirigu e Ospina, due portieri che ormai possono essere considerati titolari.

Napoli in gol al primo affondo. Al 3′, bella iniziativa sulla sinistra di Luperto e conclusione vincente di Lorenzo Insigne. Tiro potentissimo che non ha lasciato scampo a Sirigu.

Raddoppio del Napoli al 21′ con una azione da calcio spettacolo. Mertens ha crossato per Verdi e l’ex attaccante del Bologna ha insaccato da due passi dopo una ripartenza fulminante.

Prima occasione da gol per il Torino al 37′. Baselli si è incaricato di una punizione dai trenta metri ma non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta del Napoli.

Il primo tempo è terminato sul punteggio di 2-0 per il Napoli.

Il Torino ha riaperto il match al 51′. Rigore assegnato per una ingenuità di Luperto e trasformato dal Gallo Belotti con freddezza. Spiazzato Ospina.

Al 54′, Ancelotti corre ai ripari inserendo in campo Zielinski al posto di un esausto Verdi. L’ex attaccante del Bologna non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. Ancelotti ha azzeccato il cambio, è stato proprio Zielinski ad avviare l’azione finalizzata prima da Callejon e dopo da Insigne. Il Napoli ha calato il tris.

Nei minuti finali non è successo più nulla. Il Napoli si è portato a quota 12 punti in cinque partite e si è confermato come l’anti Juve per lo scudetto.

Le pagelle di Torino-Napoli 1-3

Torino (3-5-2): Sirigu 6; Izzo 5, N’Koulou 5, Moretti 5; Ola Aina 5, Baselli 5.5, Rincon 5, Meité 6, Berenguer 6; Belotti 6.5, Zaza 5.5. Subentrati: Soriano 6 e Parigini 6. All. Mazzarri 5.

Napoli (4-4-2): Ospina 6; Hysaj 6, Albiol 6, Koulibaly 6.5, Luperto 5.5; Callejon 6.5, Rog 6, Hamsik 6, Verdi 7; Mertens 7, Insigne 8. Subentrati: Zielinski 7, Maksimovic 6 e Allan 6.5. All. Ancelotti 8.

