TORINO, STADIO OLIMPICO – Torino-Napoli 0-0. Partita valida come lunch match della quinta giornata del campionato italiano di calcio di Serie A.

Carlo Ancelotti cambia il Napoli. La squadra passa al 4-4-2 con Luperto, Rog e Verdi dal primo minuto. L’ex allenatore del Real Madrid non è Sarri e punta forte sul turnover facendo riposare qualche “titolarissimo”. Torino con tutti i titolari, Mazzarri continua ad insistere sul tandem offensivo composto dai due nazionali italiani Simone Zaza e Andrea Belotti. Confermati tra i pali Sirigu e Ospina, due portieri che ormai possono essere considerati titolari.

FORMAZIONI UFFICIALI

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; Ola Aina, Baselli, Rincon, Meité, Berenguer; Belotti, Zaza. All. Mazzarri

Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Luperto; Callejon, Rog, Hamsik, Verdi; Mertens, Insigne. All. Ancelotti

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.