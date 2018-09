TORINO, STADIO OLIMPICO – Torino-Napoli si giocherà domenica 23 settembre 2018: appuntamento alle 12.30 allo stadio “Olimpico Grande Torino” di Torino.

DOVE VEDERE TORINO-NAPOLI IN TV E STREAMING

Torino-Napoli sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Dazn permette ai suoi abbonati di vedere la partita in streaming su pc, cellulari, tablet e smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-NAPOLI

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Aina, Baselli, Rincon, Meité, Berenguer; Zaza, Belotti.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Milik, Mertens.

Torino e Napoli si affrontano nel lunch match delle ore 12.30 della quinta giornata del campionato italiano di calcio di Serie A. La squadra allenata da Carlo Ancelotti vuole confermarsi l’anti Juve. Il Napoli ha vinto 3 partite su 4, contro Lazio, Fiorentina e Milan, e ne ha persa solamente una, contro la Sampdoria dello scatenato Defrel.

I campani sanno che per tenere il passo della Juventus non sono ammessi più dei passi falsi. Dall’altra parte c’è un Torino che forte di un mercato importante, che ha portato in granata giocatori del calibro di Zaza e Meité, vuole posizionarsi a ridosso della zona Europa League.

