TORINO, STADIO OLIMPICO – Torino-Parma 1-2, gol: Gervinho 9′, Roberto Inglese 25′, Baselli 37′. Partita valida come anticipo del sabato del campionato italiano di calcio di Serie A.

Le pagelle di Torino-Parma 1-2

Torino-Parma 1-2 (1-2). Torino (3-4-2-1): Sirigu 7, Djidji 5.5 (3′ st Zaza 5), N’Koulou 6, Izzo 5, De Silvestri 6, Baselli 6.5 (37′ st Parigini sv), Rincon 6, Aina 5, Soriano 5 (13′ st Berenguer 5.5), Iago Falque 5, Belotti 5. (1 Ichazo, 25 Rosati, 7 Lukic, 15 Ansaldi, 19 Damascan, 20 Edera, 24 Moretti, 36 Bremer). All.: Mazzarri 5.

Parma (4-3-3): Sepe 6.5, Iacoponi 6, Alves 6.5, Bastoni 6.5, Gagliolo 6.5, Scozzarella 6 (32′ st Deiola 6), Barillà 6.5, Grassi 6, Biabiany 5.5 (24′ st Gazzola 6), Inglese 7 (24′ st Ceravolo 6), Gervinho 7.5. (1 Frattali, 56 Bagheria, 7 Da Cruz, 10 Ciciretti, 18 Gobbi, 20 Di Gaudio, 26 Siligardi, 32 Rigoni, 93 Sprocati). All.: D’Aversa 7.

Arbitro: Massa 5. Reti: nel pt 9′ Gervinho, 25′ Inglese, 37′ Baselli. Angoli: 7 a 7. Recupero: 2′ e 4′. Ammoniti: Barillà, Deiola e De Sivestri per gioco scorretto. Sepe, Rincon e Gagliolo per comportamento non regolamentare. Var: 1. Spettatori: 18.000 circa.

** I GOL – 9′ pt: grave disattenzione difensiva di Izzo e N’Koulou, che perdono palla nell’area sulla pressione di Gervinho, bravo a superare Sirigu. – 25′ pt: percussione di Gagliolo da sinistra, palla filtrante per il taglio di Inglese che in area supera Sirigu con un tiro di prima intenzione nel sette alla destra del portiere granata.

– 37′ pt: batti e ribatti in area del Parma, il pallone finisce fuori area dove è appostato Baselli, che calcia al volo di destro superando Sepe.

Gli highlights di Torino-Parma 1-2

37′ Gol del Torino. Baselli rimette in corsa la sua squadra con un destro micidiale che va a risolvere una mischia in favore dei granata.

No despeja la defensa del Parma y Baselli revienta la pelota al fondo de la red (🎥 @supermik14 )pic.twitter.com/X4S0eZm6lj — La Voz del Calcio (@lavozdelcalcio) 10 novembre 2018

25′ Raddoppio del Parma. Azione avviata da uno scatenato Gervinho, autore dell’1-0, e finalizzata da un centravanti implacabile come Roberto Inglese.

Que toque tan sutil te primeras para colocar el balón en la escuadra. Roberto Inglese en su máximo esplendor 🔥 pic.twitter.com/7qGQh4aZXe — La Voz del Calcio (@lavozdelcalcio) 10 novembre 2018

9′ Parma in vantaggio. Gervinho ha seminato il panico nella difesa del Torino e ha battuto il portiere granata con un tocco di precisione

No se entienden los defensas del Torino, y Gervinho aprovecha para robar el balón y definir a la perfección. Suma así su cuarto gol en 8 partidos! pic.twitter.com/ZvXDy5xitf — La Voz del Calcio (@lavozdelcalcio) 10 novembre 2018

