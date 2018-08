TORINO- Serie A, prima giornata del campionato italiano di calcio. DOVE VEDERE TORINO-ROMA IN TV E STREAMING. Torino-Roma in tv sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport alle ore 18.00: su streaming, attraverso Sky Go, la gara sarà disponibile su tablet, pc e smartphone [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Le probabili formazioni di Torino-Roma

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Lukic, Meité, Berenguer; Iago Falque, Belotti.

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, De Rossi, Pastore; Under, Dzeko, Perotti.

Torino-Roma, Monchi fa il punto sul mercato prima della partita

“Il mercato è vicino alla conclusione, manca un giorno, e posso fare una valutazione: sono contento di quanto fatto ma convinto che si può sempre fare meglio, però penso che abbiamo fatto quello che avevamo in testa”. Così il ds della Roma, Monchi, nel giorno della presentazione a Trigoria del centrocampista francese Steven Nzonzi. “Ho fiducia in lui, penso sia un giocatore forte e lo dimostra il fatto che ho l’ho preso due volte, qui e a Siviglia” spiega Monchi, aprendo poi a una partenza del giovane Zaniolo: “Siamo rimasti veramente sorpresi dal livello suo e di Coric.

Vediamo si c’è la possibilità di trovare qualche squadra in Serie A per farlo giocare e crescere ancora”.

Chi invece non ha bisogno di fare esperienza è Nzonzi, nazionale francese e neo campione del mondo, proveniente dal Siviglia dove ha giocato per 3 stagioni. “Ho deciso di lasciare la Spagna perché per me era giunto il momento di accettare una nuova sfida”.

Torino-Roma, Pallotta risponde a De Laurentiis prima della partita

“Cosa pensate stia fumando Aurelio laggiù a Napoli? Se ritrova quell’uccellino scoprirà che possediamo anche Barcellona e Bayern Monaco”. Arriva attraverso l’account Twitter in inglese la risposta ironica del presidente della Roma, James Pallotta, al patron del Napoli De Laurentiis che oggi alla stampa ha manifestato perplessità sulla proprietà giallorossa dichiarando di avere “sempre il dubbio che il vero proprietario della Roma sia anche quello del Liverpool, un uccellino me lo ha detto nell’orecchio qualche anno fa”.