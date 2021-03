Torino-Sassuolo formazioni e dove vedere in streaming e in tv il recupero della partita di Serie A FOTO ANSA

Le formazioni e dove vedere Torino-Sassuolo in streaming e in tv: si tratta del recupero della 24esima giornata di Serie A, partita rinviata a causa dei troppi casi di Covid nel Torino.

Dove vedere Torino-Sassuolo in streaming e in tv

Il recupero della 24esima giornata di Serie A è in programma alle ore 15 al Grande Torino e sarà trasmesso da Sky Sport (canali 202 e 251), in streaming sull’applicazione SkyGo riservata agli abbonati.

Le formazioni di Torino-Sassuolo

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Ansaldi, Lukic, Mandragora, Rincon, Murru; Sanabria, Belotti. Allenatore: Nicola.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Magnanelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo. Allenatore: De Zerbi.

ARBITRO: Mariani di Aprilia. Assistenti: Tegoni-Bindoni. Quarto uomo: Giacomelli. Var: Di Paolo. Ass. Var.: Vivenzi.

Il Sassuolo proverà a rilanciarsi per un posto in Europa. Questo almeno è il pensiero di mister De Zerbi alla vigilia: “Andremo a Torino per cercare di vincere, anche se sappiamo che sarà una partita molto difficile. Ci servono punti. Abbiamo ancora tante gare, non siamo assolutamente in vacanza e se infiliamo una serie di vittore consecutive possiamo proporci per i primi sette posti”.

Dall’altra parte il Torino guidato da Nicola vogliono scaricare tutta la loro rabbia, perché di tempo per recuperare punti in classifica ce n’è sempre meno. L’allenatore non ha parlato alla vigilia, ma dopo il ko di domenica con l’Inter aveva anticipato lo spirito battagliero che avrebbe voluto vedere in questo match: “Voglio giocare il recupero con voglia e determinazione”.