E’ ufficiale: Torino-Sassuolo è rinviata al 17 marzo per Covid. La Lega di Serie A, preso atto dei risultati della Asl Torino 1, ha cancellato l’anticipo del venerdì in calendario alle 20.45. Il focolaio che ha colpito il Toro è riconducibile alla variante inglese.

Secondo i risultati delle analisi eseguite dall’ospedale Amedeo di Savoia e resi ufficiali oggi, non sono solo i calciatori ad essere stati contagiati, ma anche diversi membri dello staff e alcuni familiari dei giocatori.

Atteso per oggi il risultato di nuovi tamponi, che vengono ripetuti giornalmente per monitorare la situazione. Restano in isolamento per sette giorni i giocatori che poi dovranno rifare il tampone e solo in caso di esito negativo potranno giocare.

Nulla invece è stato ancora deciso per Lazio-Torino, in programma martedì, che a sua volta potrebbe essere rinviata.

Torino: i nomi dei calciatori positivi

Il quotidiano La Repubblica fa i nomi dei calciatori finora contagiati. Tra i positivi c’è il capitano e bomber Andrea Belotti, neo papà (la moglie Giorgia ha dato alla luce la figlia Vittoria) poi Singo, Bremer (ma dovrà ripetere il tampone) e Baselli.

Si aggiungono a Murru, Bongiorno e Linetty, risultati positivi negli scorsi giorni. Contagiato anche il medico sociale Daniele Mozzone. Su consiglio dell’Asl l’allenamento di ieri pomeriggio è stato annullato e tutta la squadra è stata messa in isolamento domiciliare.