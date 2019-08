TORINO – Europa League, andata del playoff. Torino-Wolverhampton 0-0 (gara in corso).

Torino e Wolverhampton scendono in campo per l’andata dei playoff di Europa League, in palio un posto nella fase a gironi della seconda competizione europea per club.

Torino-Wolverhampton, le scelte dei due allenatori per il playoff di Europa League.

Walter Mazzarri si gioca la partita più importante di questo precampionato con un modulo tattico piuttosto offensivo. I granata giocano in casa e cercano i gol qualificazione per disputare la gara di ritorno, in Inghilterra, con maggiore tranquillità.

Walter Mazzarri ha scelto il 3-4-1-2 come modulo tattico. Sirigu confermatissimo tra i pali a difesa di un pacchetto arretrato a tre composto da Armando Izzo, N’Koulou e Bremer. A protezione della difesa, Walter Mazzarri sceglie un centrocampo folto, a quattro, con Ansaldi e De Silvestri sulle corsie esterne e Meité e Baselli nella zona mediana del campo. Baselli ha compiti più difensivi mentre Meité è libero di inventare calcio.

Mazzarri ha deciso di schierare Berenguer come trequartista dietro alla coppia d’attacco formata da Andrea Belotti e Simone Zaza. Nel prepartita, l’ex attaccante del Valencia ha espresso la sua soddisfazione per l’attuale periodo di forma e ha fatto mea culpa per alcune prestazioni dello scorso anno che non sono state all’altezza della situazione:

“Ho iniziato bene la stagione come il resto della squadra. Abbiamo fiducia per questa gara anche se i nostri avversari sono molto forti. Mi sento bene e mi trovo benissimo in coppia con Andrea Belotti. Ne approfitto per ringraziarlo perché mi è stato sempre vicino, anche lo scorso anno quando non riuscivo ad ingranare…”.

Le formazioni ufficiali di Torino-Wolverhampton.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Baselli, Ansaldi; Berenguer; Zaza, Belotti. All. Mazzarri.

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Rui Patricio; Vallejo, Coady, Boly; A. Traoré, Dendocker, Saiss, Joao Moutinho, Vinagre; R. Jimenez, Diogo Jota. All. Nuno Espirito Santo.