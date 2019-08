TORINO – Torino-Wolverhampton, partita valida per il turno preliminare di Europa League, sarà visibile in diretta tv e in diretta streaming, attraverso l’app SkyGo che permette di vedere il match su pc, cellulari smartphone e tablet, unicamente su Sky Sport.

Giovedì 22 agosto (diretta su Sky Sport Uno alle 21) l’andata del playoff di Europa League tra il Torino di Mazzarri e il Wolverhampton. Gli inglesi, già alla seconda giornata di campionato, hanno appena fermato il Manchester United con il loro 3-5-2 collaudato e un Cutrone che scalpita per trovare spazio.

Di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Cutrone a Sky Sport: “È bellissimo giocare in questo stadio, per questi tifosi. C’è un clima che veramente bello e ti fa sentire a casa – dice -. I miei compagni mi hanno accolto bene sin da subito e il mister, insieme allo staff, lo stesso. Li ringrazio. Darò il massimo per questa squadra”.

“Il mio nuovo allenatore Espirito Santo mi ha fatto una buonissima impressione contando che sono qui da sole tre settimane – prosegue l’ex attaccante del Milan – Abbiamo parlato e sappiamo che per me qua tutto è nuovo, il campionato è diverso da quello italiano e quindi devo ambientarmi, pian piano. Sicuramente mi metto a disposizione del mister e della squadra”.

Il Torino è pronto a giocarsi tutte le proprie carte nei Playoff di Europa League contro il Wolverhampton – l’andata si gioca domani sera all’Olimpico Grande Torino – pur partendo un po’ sfavorito. “Sono convinto – dice Walter Mazzarri – che lo spirito Toro verrà fuori, voglio una squadra che non molli mai, che sia sempre un gruppo unito in ogni fase del gioco”.

Ma, “toccando ferro”, l’allenatore dei granata non vede un incubo eliminazione. “Dovesse succedere, ci dispiacerebbe – dice – ma di sicuro avremmo la forza di reagire e di metterci in carreggiata. Comunque vada, queste sei partite in Europa (dal secondo turno preliminare in poi, ndr) saranno servite a fare crescere la squadra” (fonti Sky Sport e Ansa).