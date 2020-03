LONDRA (INGHILTERRA) – Eric Dier come Eric Cantona poco dopo l’eliminazione del Tottenham dalla FA CUP per mano del Norwich City, fanalino di coda della Premier League. Dier è salito in tribuna per affrontare il tifoso che durante tutto l’arco del match ha insultato pesantemente sia lui che suo fratello. In Inghilterra, non ci sono barriere protettive tra gli spalti ed il terreno di gioco, per questo motivo non è stato difficile per Dier raggiungere il tifoso.

Il contatto fisico tra Dier ed il tifoso è stato impedito solamente dal pronto intervento degli steward dello stadio. Nel caso di Cantona, le cose andarono decisamente in maniera diversa. L’ex calciatore del Manchester United, venne insultato da un tifoso che sedeva in prima fila.

Cantona non ci pensò due volte e lo colpì improvvisamente con un calcio volante. Eric Dier non ha potuto fare lo stesso perché il tifoso non sedeva in prima fila. Nel tragitto per raggiungerlo, è stato letteralmente placcato dagli steward dell’impianto sportivo.

Nonostante questo, Dier rischia ugualmente una squalifica esemplare. E’ un calciatore della Nazionale Inglese e non può rappresentare un cattivo esempio per le persone che lo ammirano dagli spalti ed in televisione.

Al termine del match, Mourinho ha commentato così il gesto del suo calciatore: “Ha sbagliato. Questo è fuori discussione. E’ un calciatore professionista e non può comportarsi in questa maniera ma va anche detto che non è facile ascoltare insulti così pesanti nei tuoi confronti e nei confronti della tua famiglia” (video YouTube).