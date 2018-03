LONDRA (INGHILTERRA) – In precedenza abbiamo parlato del rigore negato alla Juventus per un fallo netto di Vertonghen ai danni di Douglas Costa (approfondimento qui), adesso parliamo delle proteste del Tottenham per l’arbitraggio di Szymon Marciniak.

La squadra allenata da Maurizio Pochettino ha protestato a lungo per due rigori non concessi. In entrambi i casi, i calciatori della Juventus hanno colpito il pallone con la mano nella loro area di rigore. Facciamo riferimento agli interventi di Giorgio Chiellini e Mehdi Benatia. In entrambi i casi, Marciniak ha optato per l’involontarietà dei tocchi.

Il mano di Chiellini

Il mano di Benatia