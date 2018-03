Tottenham-Juventus 1-2 highlights, pagelle: Son-Higuain-Dybala video gol

LONDRA (INGHILTERRA) – Tottenham-Juventus 1-2 (andata 2-2), partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La Juventus si qualifica per i quarti di finale di Champions League. Nella gara di ritorno degli ottavi a Londra, i bianconeri si sono imposti in rimonta sul Tottenham 2-1 (39′ pt Son, 19 st Higuain, 22′ st Dybala). All’andata a Torino era finita 2-2.

Le pagelle

A Londra, Juventus batte Tottenham 2-1 (1-0). Tottenham (4-3-3): Lloris 6, Trippier 6, Sanchez 5, Vertonghen 5, Davies 6.5, Dembelè 6, Dier 6 (29′ st Lamela 6), Eriksen 5, Alli 5.5 (41′ st Llorente sv), Kane 6, Son 7. (13 Vorm 3 Rose 12 Wanyama 17 Sissoko 27 Lucas Moura). All.: Pochettino 5.5.

Juventus (4-3-3): Buffon 6.5, Barzagli 6, Benatia 5.5 (16′ st Lichtsteiner 6.5), Chiellini 6.5, Alex Sandro 6, Khedira 6, Pjanic 6, Matuidi 6 (15′ st Asamoah 6), Douglas Costa 7, Higuain 7 (39′ st Sturaro sv), Dybala 6.5. (23 Szczesny 8 Marchisio 24 Rugani 30 Bentancur). All. Allegri 7.

Arbitro: Marciniak (Polonia) 5.5. Reti: nel pt 39′ Son; nel st 19′ Higuain, 22′ Dybala. Angoli: 6-1 per il Tottenham. Recupero: 2′ e 3′ Ammoniti: Vertonghen, Alex Sandro, Pjanic, Benatia e Chiellini per gioco scorretto, Alli per gioco pericoloso.

** I GOL ** – 39′ pt: Chiellini riesce a fermare Alli in area, ma la palla resta al Tottenham: da destra Trippier crossa per Son che, pur facendosi rimbalzare il pallone da un piede all’altro, riesce a infilare la porta di Buffon.

– 19′ st – crosso di Lichtsteiner, Khedira prolunga di testo, zampata di Higuain vicino alla porta. 22′ st – Higuain difende un pallone, si gira e lancia Dybala che avanza e infila il gol del sorpasso, sull’uscita di Lloris.

Gli highlights

