ROMA – Tottenham-Juventus, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5. Fischio d’inizio mercoledì 7 marzo alle ore 20:45. Sarà il polacco Szymon Marciniak ad arbitrare la partita.

A Londra i bianconeri sono chiamati a vincere contro gli inglesi se vogliono arrivare ai quarti di finale. I Campioni d’Italia infatti, dopo il 2-2 di Torino, devono battere gli Spurs o pareggiare con più di tre reti (3-3, 4-4, etc) per continuare nel cammino verso Kiev.

La partita come detto sarà visibile in chiaro su Canale 5 e su Premium Sport HD. Il live-streaming sarà disponibile su Premium Play, il servizio riservato agli abbonati di Mediaset Premium per la visione su pc, smartphone e tablet.

Le probabili formazioni:

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembelé; Eriksen, Alli, Son; Kane.All.: Pochettino.

Squalificato: Aurier. Indisponibili e diffidati: nessuno.

Juventus (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic. All.: Allegri.

Squalificato: nessuno. Diffidati: Benatia, Bentancur, Pjanic. Indisponibili: Cuadrado, Bernardeschi, Pinsoglio, Howedes.

Statistiche:

L’83% delle squadre che hanno pareggiato fuori casa 2-2 l’andata di una partita della fase ad eliminazione diretta in Champions League ha passato il turno.

Nella sfida di andata, il Tottenham è diventata la prima squadra a rimontare due gol alla Juventus in Champions League da quando i bianconeri giocano all’Allianz Stadium.

Il Tottenham è una delle tre squadre imbattute in questa edizione della Champions League, insieme a Barcellona e Liverpool.