LONDRA (INGHILTERRA) – Episodio chiave nei primi minuti di Tottenham-Juventus. Douglas Costa ha superato in dribbling Vertonghen che lo ha steso nell’area di rigore del Tottenham ma l’arbitro, in maniera piuttosto incredibile, non ha concesso il tiro dagli undici metri ai bianconeri. I replay hanno confermato come il rigore fosse netto.

Da Twitter.