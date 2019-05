Tottenham-Liverpool, dove vedere la finale di Champions League in tv

ROMA – Sabato 1 giugno si giocherà Tottenham-Liverpool, finale della Champions League 2018-2019: allo Stadio Wanda Metropoliano di Madrid andrà in scena l’attesissimo derby inglese. Si preannuncia grande spettacolo tra due formazioni di altissimo livello tecnico. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su Rai Uno e in diretta streaming su Sky Go e Rai Play.

Il Liverpool ha perso la finale dello scorso anno contro il Real Madrid – 3-1 a Kiev – e insegue il sesto trofeo della sua storia, l’ultimo risale a 14 anni fa quando sconfisse il Milan nell’indimenticabile notte di Istanbul: sotto 3-0 dopo pochi minuti, i Reds riuscirono a sorpresa a pareggiare nella ripresa e poi a imporsi ai calci di rigore. Il Tottenham, invece, giocherà la prima finale della sua storia e sogna subito il clamoroso colpaccio. Da una parte Salah e compagni che hanno conquistato il pass per l’atto conclusivo dopo aver eliminato il Barcellona ribaltando la sconfitta per 3-0 dell’andata in semifinale, dall’altra gli Spurs che sono riusciti a mettere in ginocchio l’Ajax con una rimonta rocambolesca in semifinale.

Per i bookmaker è favorito il Liverpool. Planet Win quota la vittoria dei Reds a 1.96, mentre il successo degli uomini di Pochettino è dato a 4.38 (3.55 il segno X). Bwin vede il trionfo Liverpool a 1.9 mentre quello degli Spurs a 4 (3.4 il pari nei novanta minuti). Simili anche le quote di William Hill: Tottenham a 4.2, X a 3.5, Liverpool a 1.91. Più incerte le previsioni di Unibet (Liverpool a 2.05, Tottenham 3.75, pari 3.5).