Tottenham-Roma, dove vedere l’amichevole dei giallorossi in streaming e diretta tv: orario e probabili formazioni. Proseguono le amichevoli estive per la Roma di José Mourinho. Dopo la sconfitta nell’amichevole a porte chiuse contro l’Ascoli, e l’esordio di Paulo Dybala, i giallorossi affrontano una partita impegnativa contro il Tottenham di Antonio Conte. Fin qui la Roma ha raccolto tre vittorie (contro Trastevere, Sunderland e Portimonense), un pareggio contro il Nizza e due sconfitte (contro Sporting Lisbona e Ascoli). Quella contro gli inglesi si presenta quindi come un test importante prima dell’ultima amichevole contro lo Shakhtar Donetsk e l’inizio del campionato. Tottenham-Roma dove vederla.

Tottenham-Roma, orario e dove vederla in diretta streaming

L’amichevole estiva più impegnativa per la Roma di José Mourinho, contro il Tottenham di Conte, si gioca il 30 luglio al Sammy Ofer Stadium di Haifa, in Israele, fischio d’inizio alle 20:15. E’ possibile vedere la partita in diretta tv in esclusiva su Dazn per gli abbonati.

Tottenham-Roma: le probabili formazioni

TOTTENHAM (3-4-3): Lloris: Spence, Romero, Dier; Davinson Sanchez, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Richarlison, Kane, Son.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Spinazzola, Matic, Veretout, Karsdorp; Zaniolo, Dybala; Abraham.